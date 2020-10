Els equips de l'EBA es donen dues setmanes més de marge per arrencar

Els jugadors del Grup Via Artés i del CB Martorell hauran d'esperar força dies per tornar a jugar

Els jugadors del Grup Via Artés i del CB Martorell hauran d'esperar força dies per tornar a jugar oscar bayona

A falta d'una confirmació que ha d'arribar avui de part de la Federació Espanyola de Bàsquet, les dues properes jornades de la Lliga EBA amb participació dels conjunts catalans, entre els quals quatre de les nostres comarques, no es disputaran en les dates previstes, és a dir, aquest proper cap de setmana i el que ve. Els motius principals han estat la precipitació amb la qual l'ens estatal va fer arribar els protocols a les entitats i també les despeses derivades de la instauració de tots els testos, que, segons algunes fonts, podria ser de més de 5.000 euros.

D'aquesta manera, els clubs catalans van tenir ahir dues reunions, una de matinal amb els representats de la Federació Espa-nyola i una a la tarda-vespre amb els de la catalana. En el primer cas es pretenia trobar una solució al pagament de les proves, però no es va arribar a cap tipus d'entesa. El cavall de batalla és que el protocol diu que els clubs han de pagar els testos d'antígens i serològics de tota la plantilla i, a més, buscar un metge que els practiqui. A aquests diners cal afegir proves PCR a tothom en cas que aparegui algun positiu i la repetició de les PCR al cap de deu dies. Els clubs busquen un ajut de les federacions per tal de pagar aquests diners suplementaris.

No es va avisar amb temps



Segons va explicar ahir a aquest diari la presidenta del Club Bàsquet Martorell, Laura Amat, «el problema és que se'ns va informar dels protocols amb massa precipitació, la mateixa setmana en què començava la lliga. A més, era una setmana en què el dilluns era festiu. Tot això provocava unes despeses que els equips modestos com nosaltres no podem assumir ara mateix».

En la reunió de la tarda, amb el president de la Federació Catalana, Ferran Aril, i amb el gerent, Toti Mumbrú, les entitats van buscar un ajut, tant econòmic com de gestió, a l'hora d'afrontar el problema. Dels equips que hi van participar, 21 van acordar que no es jugaria ni aquest cap de setmana ni el que ve, i 5 hi estaven en contra».

Com explica el president del Club Bàsquet Artés, Santi Perramon, «hi ha equips que sí que volen jugar perquè tenen capacitat econòmica per assumir-ho. Nosaltres també ho volem fer, perquè volem cremar l'adrenalina de tants mesos sense competir i creiem que estem preparats, però en aquesta situació general no és possible».

Perramon argumenta que, «a part que encara no hem passat els testos, la situació sanitària a Catalunya, que limita tant els moviments, no fa aconsellable jugar, tot i que el cap de setmana passat algun equip aragonès jugués a les Balears després d'un acord entre els dos governs». Segons el president del club bagenc, «volem jugar ni que sigui un partit per tastar la nova categoria, i també perquè hem de respondre davant del nou patrocinador, Grup Via, i del Bàsquet Manresa, amb qui vam signar un acord de vinculació, però en aquestes condicions és del tot inviable».

Perramon també va revelar que des de la federació espanyola «se'ns ha dit que podem retirar-nos i se'ns tornaria l'aval, però no se'ns diu què passaria si això passa i en quina categoria quedaríem». A més, «les competicions a Catalunya també sembla que estiguin lluny de començar i no se sap si llavors hi haurà un decret en què tots els clubs quedarien repescats o no».

La situació no només és límit a Catalunya. «A Madrid ja han decidit que paren fins al gener i a Andalusia sembla que la Junta ajudarà els clubs a pagar els testos. Nosaltres volem que aquí també passi; a tres parts, amb l'espanyola, la catalana i nosaltres, o a dues». En aquest sentit, el paper de Ferran Aril, des d'ahir nou vicepresident de la federació espanyola, és important.

Confiança en els testos ràpids



En aquesta situació, els clubs i la federació catalana estan citats per a dijous vinent, dia 29, per avaluar si s'han pogut fer passos a l'hora de trobar finançament per als testos. La presidenta del CB Martorell, Laura Amat, va manifestar ahir «confiança en què aviat arribin els testos ràpids, molt més barats, amb els qual tots els passos s'agilitzarien i serien més assumibles per a totes les entitats».

A part de l'Artés i el Martorell, a l'EBA hi ha el Tenea Esparreguera i el CB Igualada. Els representants dels dos clubs contactats ahir per Regió7 van preferir esperar a la nota d'avui de la federació espa-nyola abans d'opinar del tema.