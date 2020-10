La Penya Madridista Vilatorrada també opta per no obrir

«Hem estat esperant fins a darrera hora per prendre la decisió. Més que res per si es decretava el toc de queda i llavors es deia que podien obrir els bars. No ha estat així, i amb els establiments de restauració tancats, ens podríem trobar amb molta gent que volgués entrar al nostre local. Per això, en junta, vam considerar millor no obrir», ha explicat el president de la Penya Madridista Vilatorrada de Sant Joan, Joan Parejo, que afegeix que «malgrat que el nostre local és ampli, la capacitat és limitada».