La Reial goleja a casa i conserva el lideratge

La Reial Societat va derrotar per 4-1 l'Osca i va conservar el lideratge assolit la setmana passada, al davant del Madrid i d'un Granada que va guanyar a Getafe. Per als donostiarres van marcar dos gols Oyarzabal, el primer de penal, Portu i Isak. Rafa Mir havia empatat per als aragonesos. A Segona, empats sense gols de l'Espanyol i el Sabadell a domicili.