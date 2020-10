El Judo Santpedor i els Mountain Runners són premiats en els Guardons de l'Esport

La Fundació Privada Catalana per l'Esport ha premiat l'Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà i el Judo Santpedor en la quarta edició dels Guardons de l'Esport, uns premis que són un reconeixement a aquelles persones, entitats i projectes que, tant a través de la seva acció directa com també gràcies a la seva influència o suport per mitjà de l'esport o l'activitat física, treballen per transformar positivament la realitat social. Ahir es va fer l'entrega online dels premis.

Aquests guardons consten de cinc categories diferents: educació i esport de lleure, foment i difusió dels hàbits i valors de l'esport, igualtat d'oportunitats, patrocini i mecenatge i esport català al món. És en aquesta darrera categoria que, juntament amb la Federació Catalana d'Esports de persones amb discapacitat física, els Mountain Runners del Berguedà han estat guardonats. Així, els joves de l'Escola d'Esquí de Muntanya han donat una nova alegria a l'associació, ja que aquest guardó és conseqüència de la projecció internacional de la darrera temporada, en la qual tres joves del club, Maria Costa, Ares Torra i Ot Ferrer, van aconseguir cinc medalles als Jocs Olímpics de la Joventut a Lausana.

Amb aquest nou reconeixement, l'entitat dona valor i segueix apostant per la formació d'esquí de muntanya per a infants i joves. Avui dia, l'escola disposa d'un equip de monitors especialitzats en esquí de muntanya i també té la col·laboració de guies de muntanya, tècnics d'esquí alpí o d'esquí de fons, a fi de donar uns coneixements que siguin els més amplis possibles. Una trentena de nois i noies formen part de l'Escola d'Esquí de Muntanya.



Valors esportius i educatius

En el cas del Judo Santpedor, ha estat reconegut pel seu treball en els valors esportius i educatius. El projecte d'aquesta entitat bagenca ha estat valorada entre els que s'han presentat enguany. La tasca formativa del club bagenc queda contrastada en les més de tres dècades en la formació d'esportistes. L'equip directiu i el grup tècnic han mostrat la seva satisfacció per aquest reconeixement, el qual esperona a continuar en la mateixa línia de l'esport inclusiu i per a tothom. L'equip tècnic del Judo Santpedor està integrat per Roger Fontanet, Eloi Barrachina, Xevi Soler, Lluís Hernández, Oriac Rojo, Laia Fernández (coordinadora esportiva) i Joan Rojo.