El Royal Dance té un paper destacat als estatals de ball

arxiu particular

Joel Rusines i Núria Colom, en categoria júnior II arxiu particular

Les parelles del Royal Dance de Manresa van tenir una destacada actuació en els Campionats d'Espanya de ball esportiu en modalitats estàndard i 10 balls, celebrats fa uns quants dies al Centre de Tecnificació d'Alacant en el marc de la Dancesport Challenge i sota l'organització del CBD Elegance.

Així, els resultats del Royal Dance manresà van ser, en la modalitat estàndard, en la categoria juvenil II, Unai Villegas i Alèxia González van aconseguir la segona posició; en júnior II, primera plaça per a Àlex Gascón i Alexandra Zaiko, i segona per a José Rusines i Núria Colom; en adult I, Andrey Prikhodko i Nora Corpas van assolir la tercera posició, i en youth, segona plaça per a Daniel Ficcola i Tatiana González.

En l'especialitat de 10 balls, en la categoria juvenil II, segona posició per a Unai Villegas i Alèxia González; en júnior II, foren campions Àlex Gascón i Alexandra Zaiko i subcampions, Andrey Prikhodko i Nora Corpas; i en youth, tercer lloc per a Daniel Ficcola i Tatiana González.