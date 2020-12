Guia per passar unes festes mirant esports a la tele

Temps era temps en què les setmanes de Nadal eren absolutament ermes pel que fa a l'activitat esportiva televisada. Els més veterans recordaran que només s'interrompia aquesta abstinència amb actes puntuals, com ara el Torneig de Nadal del Reial Madrid de bàsquet o els salts de trampolí del migdia de Cap d'Any. Les lligues quedaven aturades, tots els jugadors marxaven de vacances i els aficionats reposaven uns dies d'una oferta que no era, ni de bon tros, tan àmplia com l'actual.

Ja fa uns anys, però, que en alguns casos això ha canviat. El futbol s'hi ha anat resistint, però les jornades nadalenques de bàsquet, amb clàssic Madrid-Barça inclòs, s'han convertit en tradicionals, a part de l'accés als enfrontaments de l'NBA i alguns altres entreteniments, sense oblidar els esports d'hivern. Aquest 2020, totes aquestes possibilitats s'han desbordat i, a més, les condicions socials poden fer rebentar les audiències televisives.

Perquè les restriccions pel que fa a les reunions familiars poden provocar, haurien de provocar, que els àpats no fossin tan llargs. A més, amb restaurants tancats i sense poder assistir als habituals pessebres vivents o Pastorets, si no s'ha de jugar amb els regals del tió o dels Reis dels fills, néts o nebots hi ha poc entreteniment a la vista. Si no s'aposta per Netflix o els concerts de Raphael (els de la tele, no els de 5.000 persones al WiZink Center) queda l'opció d'atipar-se de veure esport televisat, que n'hi ha, i molt.

Perquè, a més, la majoria de competicions han hagut de trobar dates a sota de les pedres per fer bons els calendaris, tocats d'ençà del confinament de la primavera, que va provocar que tot s'anés endarrerint. Com que els aficionats tampoc no poden anar als pavellons, han de seguir els seus equips per la petita pantalla i l'esport que ho ha notat més era el que menys treballava fins ara, el futbol.

Així, durant aquests dies hi haurà dues jornades de la lliga de Primera, un fet gens habitual, i un duel endarrerit del Barça durant el dia de Reis. Les lligues estrangeres tampoc no paren. Un fet que era normal en les jornades tradicionals angleses, com el Boxing Day (dia 26 de desembre) ara s'ha hagut d'estendre a països poc habituals en aquestes dates com Itàlia o Alemanya. Tot perquè, si les vacunes ho permeten, aquest estiu proper hi ha Eurocopa i s'ha d'acabar tot a temps.

En bàsquet, els darrers anys ja hi havia molta activitat i el canvi no és tan evident. Hi haurà dues jornades de la Lliga Endesa però amb l'excepció que pel mig hi haurà alguns partits solts que s'haurien hagut de disputar fa setmanes i que no es van poder jugar per culpa de casos de covid en alguns equips. I per als fanàtics de l'NBA, el tram inicial d'una competició que va arrencar tot just aquest dimecres de matinada.

El calendari també ens ofereix rara avis, com ara que es decideixi una Lliga de Campions l'endemà dels Innocents. Serà la d'handbol corresponent a la temporada passada, en què el Barça provarà de derrotar un altre París Saint-Germain, com ho intentarà el de futbol d'aquí a uns mesos, en la semifinal, i superar el Kiel o el Veszprém si arriba a la final.

I enmig de tot, jornades de lligues femenines de futbol i bàsquet per cadenes tradicionals o per Internet, barrejades amb els típics esquí, salts o futbol americà. Per Nadal, cada bombolla al seu corral. I moltes d'elles, davant de pantalles i mirant esport.

Lliga Endesa

27 desembre jornada 16

29 desembre jornades 15 i 17

2 i 3 gener jornada 18

4 gener dos partits jornada 11

Eurolliga

29 i 30 desembre jornada 17

Lliga Femenina

27 desembre jornada 18

3 gener jornada 19

NBA

Cada dia lliga regular

Lliga Santander

29, 30 i 31 desembre jornada 16 2 , 3 i 4 gener jornada 17

6 gener Athletic-Barça

Lliga SmartBank

2, 3 i 4 gener jornada 20

Lliga Iberdrola

6 gener jornada 14

Premier League

26 i 27 desembre jornada 15

28, 29 i 30 desembre jornada 16

1, 2 i 3 gener jornada 17

Lliga italiana

3 gener jornada 15

6 gener jornada 16

Lliga alemanya

2 i 3 gener jornada 14

Lliga francesa

3 gener Marsella-Lens

6 gener jornada 18

Lliga de Campions

28 i 29 desembre final a quatre

Primera divisió

4 gener jornada 16