El Cadí la Seu rep el Quesos Pastor, que ocupa la darrera posició de la lliga

El Cadí la Seu s'enfronta avui (18 h) al Quesos Pastor de Zamora, que ocupa la cua de la classificació amb 2 victòries en 18 jornades. Les urgellenques són desenes amb 8 triomfs i no es volen confiar davant d'un equip que ha millorat les seves prestacions des que Fran Garcia en va agafar les regnes. Amb incorporacions com la pivot Vanessa Gidden, el Quesos ha exhibit bon joc, tot i que els resultats no l'acompanyen.