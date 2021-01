Quietud abans de l'etapa reina del Dakar

Jornada de poques variacions ahir, tant en les posicions altes, com en les properes als nostres representants, en una etapa del Dakar prèvia a la d'avui, que ha de decidir un percentatge molt important de la cursa, que finalitza demà. Ni en cotxe, ni molt menys en motos, no es troba decidida la cursa, tot i que sí que sembla clar que Honda consolidarà el domini damunt de dues rodes, després de destronar l'any passat les fins ara intractables KTM de l'igualadí Jordi Viladoms, i que Peterhansel ho té tot de cara per apuntar-se el seu catorzè tuareg, vuitè en la categoria de cotxes. Això sí, l'especial d'avui no serà tan llarga com s'esperava a l'inici. L'organització la va reduir de 511 a 464 quilòmetres per culpa del mal temps previst per a avui.

En motos és on és coses estan més comprimides entre dos companys d'equip. Tot i que el vigent campió, el nord-americà Ricky Brabec, va guanyar l'etapa, és a 51 segons de l'argentí Kevin Benavides. A més, avui el californià haurà d'obrir pista, amb els problemes que això comporta. Honda aspira al triplet final en el cas que el castellonenc Joan Barreda sigui capaç de vèncer la resistència del britànic Sam Sunderland, el millor supervivent de KTM.

Pel que va als nostres, Jaume Betriu va matenir el catorzè lloc, el mateix de l'any passat. El pilot de Coll de Nargó va explicar que ahir «m'ho he pres amb calma perquè he hagut de córrer des de l'inici enmig d'un núvol de pols. Tinc molta motivació de cara a demà». El guardiolenc Marc Calmet va ser 36è, ocupa el mateix lloc a la general i és més a prop de l'objectiu de ser dels 40 millors.

En cotxes, Al-Attiyah només va poder reduir 49 segons respecte de Peterhansel i és complicat que Monsieur Dakar perdi els més de 17 minuts d'avantatge que atresora. Amb el podi gairebé assegurat per a Carlos Sainz, a Giniel de Villiers a l'odenenc Àlex Haro els queda defensar els dos minut d'avantatge sobre el txec Prokop en l'intent de ser vuitens. Pel que fa a Isidre Esteve, ahir va tenir una etapa que va titllar d'«horrible» també per culpa de la visibilitat, «en què podíem haver anat a 180 km/h i anàvem a 50».

En buguis, un cop superats els problemes mecànics que han arruïnat la seva participació, Farrés i Monleón van completant bones etapes. Ahir van ser cinquens, però estan a més d'una hora d'acabar dels deu primers. A més, estan veient com el xilè Chaleco López manté a ratlla Jones i Domzala, els seus companys d'equip.