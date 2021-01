Manresa acollirà la Lliga Nacional de rugbi adaptat

El Pavelló del Vell Congost de Manresa serà la seu de la primera jornada del Grup Nord de la Lliga Nacional de quad rugbi, la versió en cadires de rodes de l'esport de la pilota ovalada. La competició comptarà amb la presència del BUC Barcelona, el Zuzenak Vitòria i l'Adapta Saragossa, a més de l'amfitrió Manresa WR, i tindrà lloc els dies 26 i 27 del proper mes de febrer.

Durant les dues jornades, tots els equips jugaran entre ells. La segona jornada es disputarà el 20 i 21 de març a Saragossa, i els dos primers classificats de les dues jornades obtindran el passaport per a la Final Four que es disputarà en seu i dates encara per decidir.

Aquesta temporada, la Lliga Nacional se celebra en format de concentració per reduir desplaçaments, i amb totes les exigències sanitàries que requereix el moment que vivim. La competició començarà el 13 i 14 de febrer amb la primera jornada del grup sud.