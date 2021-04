L'Avinent obté dos ors i una plata en els catalans sub-14

L'Avinent Manresa va aconseguir dues medalles d'or i una de plata en els Campionats de Catalunya sub-14 d'atletisme, que van tenir lloc al Palau Sant Jordi de Barcelona. El conjunt bagenc, a més, va ser el quart millor club per atletes finalistes, amb un total de 11 posicions de finalista (8 primers) de les 15 actuacions que han fet els atletes manresans al llarg de la matinal.

Emocionant la final de relleus 4x200 on l'equip femení del Manresa s'ha proclamat campió de Catalunya en una cursa on ha guanyat clarament amb un temps de 1:52.98 . El relleu 4x200Sub 14 femení ha estat format per Marta Escalera, Sira Salas, Carla Rovira i Xiomara Filigrana.

Doblet en el podi en la prova de 60 metres tanques, prova dominada per Marta Escalera que ha obtingut el títol català de la distància , amb un temps de 9.47 que és marca personal. Seguida per Sira Salas que ha estat segona també amb millor registre personal al baixar per primer cop dels deu segons amb un temps de 9.94

Cal sumar-hi la bona actuació de Marta Escalera a la final de 60 metres llisos, quarta amb 8.50.

Quarta posició també per Marc Cervera en salt de de llargada samb 4.81 metres

Bona cinquena posició del relleu 4x200 masculí que ni les baixes i lesions han evitat millorar la posició de sortida al fer 1:57.59. Relleu composat per Pol Cirujeda, Marc Cervera, Èric Roncero i Dumitru Croitor.

Van ser finalistes també Ona Dalmau cinquena en salt de perxa al passar el llisto a 2.20 metres, marca personal. Cinquena també Olivia Lopez en 2000 metres llisos amb un temps de 7:20.82, marca personal. Sisena posició per Abril Vallbona en els 100 metres llisos amb un temps de 3:21.24, marca personal. Sisena Carla Rovira en el concurs de triple salt amb un millor intent de 9.29 metres. Sisena Xiomara Filigrana en el llançament de pes amb un tir de 9.62 metres. I Pol Cirujeda setè en els 60 metres llisos al fer 8.55.

Totes les actuacions manresanes:

1r Relleu 4x200 S14F (Marta Escalera, Sira Salas, Carla Rovira, Xiomara Filigrana) amb 1:52.98

1a Marta Escalera en 600 m.t. S14F amb 9.47

2a Sira Salas en 60 m.t. S14F amb 9.94

4t Marc Cervera en llargada S14M amb 4,81

4a Marta Escalera en 60 m.ll. S14F amb 8.50

5è Relleu 4x200 S14M (Pol Cirujeda, Marc Cervera, Èric Roncero, Dumitru Croitor) amb 1:57.59

5a Ona Dalmau en perxa S14F amb 2.20

5a Olivia Lopez en 2000 m.ll. S14F amb 7:20.82

6a Abril Vallbona en 1000 m.ll. S14F amb 3:21.24

6a Carla Rovira en triple S14F amb 9.29

6a Xiomara Filigrana en pes S14F amb 9.62

7è Pol Cirujeda en 60 m.ll. S14M amb 8.55

9a Carla Rovira en 60 m.ll. S14F amb 8.66

11a Nor Benlagra en els 2000 m.m. S14F amb 13:13.58

11a Xiomara Filigrana en llargada S14F amb 4,25

15è Marc Cervera en 60 m.ll. S14M amb 8.81