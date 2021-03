El Barça suma el vintè triomf consecutiu a la Lliga Iberdrola amb un 0-4 a Vallecas

Jana, al fons, ha debutat com a titular a la Lliga

Jana, al fons, ha debutat com a titular a la Lliga LA LIGA

El Barça ha derrotat el Rayo Vallecano per 0-4 i ha sumat la vintena victòria consecutiva a la Lliga Iberdrola en vint partits, el dia en el que dues jugadores de cognom Fernández nascudes a la Catalunya central s'han enfrontat en un dels camps de la fundació esportiva del club madrileny. En les files locals, ha jugat un cop més els 90 minuts la fruitosenca Paula, un dels pals de paller del conjunt del barri de Vallecas, mentre que a les files blaugrana ha debutat com a titular a la competició la sesrovirenca Jana, que fa uns dies també es va estrenar en l'onze inicial de l'equip de Lluis Cortès en un duel de la Champions League, al camp del Fortuna Hjörring danès.

Les catalanes han dominat de principi a fi davant d'un equip que lluita per mantenir-se a la Lliga Iberdrola, però que ha exhibit coratge i orgull i prou potencial per no caure al pou del descens. Cortès ha deixat a la banqueta Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Marta Torrejón, Andrea Pereira i Caroline Graham Hansen, pensant en el duel d'aquest dimecres contra el Manchester City en l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. A més, ha causat baixa Jenni Hermoso, lesionada al besó i molt probablement absent en l'esmentat partit europeu.

El Barça s'ha avançat al minut 14 amb un gol de Crnogorjevic, en una jugada que ha començat Alèxia fent una excel·lent passada a l'interior de l'àrea a Oshoala. La nigeriana ha cedit a Martens, el seu xut l'ha aturat Larqué però la suïssa ha aprofitat el refús per fer el 0-1. Cinc minuts després, Oshoala ha creuat en excés i no ha pogut augmentar el marcador.



Paula Fernández prova sort de lluny

Les visitants han demostrat un dia més perquè han guanyat tots els partits que han jugat aquesta temporada (excepte la semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic de Madrid, al gener, on van caure a la tanda de penals), però el Rayo ha intentat plantar cara en tot moment. Paula Fernández, una de les locals amb més criteri i jerarquia amb la pilota als peus, encarregada a més d'executar les accions a pilota parada, ha estat prop d'empatar al minut 38 amb un xut des de més de trenta metres aprofitant que Paños estava fora de la porteria, però la pilota ha sortit alta per ben poc.

Oshoala, a la mitja hora de joc, ha començat a sentenciar el partit en recollir una passada des de la defensa de Losada que ha culminat superant Andújar per velocitat i batent Larqué amb el seu quinzè gol de la temporada a la Lliga. D'aquí al final de la primera part, la pressió d'un Barça que juga a un ritme molt alt durant pràcticament tots els minuts de tots els partits, ha disminuït i el Rayo ha sabut espolsar-se mínimament el domini blaugrana.



Jana passa a l'esquerra

Cortès ha tret del camp Mapi León al descans per donar-li minuts de repòs i ha fet entrar Andrea Pereira, un moviment que ha portat Jana Fernàndez a situar-se a l'esquerra de la defensa.

El primer ensurt del segon temps l'ha donat el Rayo amb una xut llunyà de Bulatovic que s'ha perdut per la línia de fons. Hamraoui, per la seva part, ha anticipat el 0-3 amb una rematada rasa que ha sortit fora per poc. I dos minuts després, Oshoala, sola davant de la portera local, ha preferit xutar en comptes de donar-li el gol fet a Martens i ha enviat la pilota al cos de Larqué. Yasmin, amb un cop de cap fluix que ha aturat Paños, ha tornat a tenir l'oportunitat de batre un Barça que a la Iberdrola només ha encaixat tres dianes, dues de penal.

La rúbrica al triomf l'ha escrit Hamraoui amb un xut a l'esquadra, al minut 54, aprofitant una assistència de Martens que estava d'esquena a la porteria local. Cortès ha continuat movent la banqueta, amb un triple canvi que ha situat Aitana, Guijarro i Graham Hansen sobre el terreny de joc al minut 66, i just després Iris ha disposat de l'ocasió més clara del Rayo per marcar. La davantera madrilenya ha estat més veloç que Jana i ha superat bé la sortida de Paños, però s'ha quedat sense gaire angle i el xut a porteria buida ha sortit fora.

Un gran xut d'Aitana a l'esquadra i una rematada a boca de canó de Crnogorjovic han servit perquè Larqué es lluís, abans d'haver de recollir la pilota per quart cop del fons de la seva porteria. Graham Hansen, probablement la millor jugadora de la competició, ha maniobrat dins l'àrea per servir a Martens el 0-4 en una posició molt senzilla per a la definició. L'extrem noruega ja porta 13 assistències i 8 gols en 20 partits de Lliga Iberdrola.

Teresa Morató, amb un xut que ha aturat Paños, Patri Guijarro amb una vaselina que ha topat amb el travesser i una rematada franca de Leila prop de la porteria que ha refusat novament Larqué han animat els darrers minuts d'un duel que significa un pas més del Barça en el camí del títol.

Derrota de l'Atlètic, victòria de l'Espanyol

La sorpresa de la primera part de la jornada a la Lliga Iberdrola l'ha proporcionat aquest matí el Sporting Huelva, que ha batut l'Atlètic de Madrid per 1-0 amb un gol de Castelló al primer minut del partit. L'Espanyol ha guanyat per 0-1 a Éibar, i l'Athlétic Club ha batut el València per 2-0. Demà diumenge, el partit més destacat serà el Real Madrid-Llevant (17 h).



Dimecres, contra el City a la Champions

Les blaugrana jugaran dimecres, a les 12.30 h, el partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el Manchester City. El partit, en el que les de Cortès actuaran com a locals, es disputarà a Monza (Itàlia) perquè els ciutadans anglesos han de passar una quarantena quan arriben a l'estat espanyol.

FITXA.

Rayo Vallecano: Larqué, Paula Fernández, García, Andújar, Yasmin (Zaira, min 74), Iris (Isadora, min 74), Struck, Sheila (Aedo, min 79)), Bulatovic (Elena, min 73), Morató i Hidalgo.

FC Barcelona: Paños, Crnogorcevic, Jana, Mapi León (Pereira, min 46), Melanie (Leila, min 78), Hamraoui, Vicky (Guijarro, min 69), Alèxia (Graham Hansen, min 74), Martens, Oshoala (Aitana, min 69) i Mariona.

Árbitre: Claudia Cebollada López. Va ensenyar targetes grogues a Hamraoui (min 45), Jana (min 50) i Andújar (65).

Gols: 0-1 Crnogorjevic (min 14). 0-2 Oshoala (min 30). 0-3 Hamrauoi (min 54). 0-4 Martens (min 87).

Incidències: partit disputat a la Ciutat Esportiva Fundació Rayo Vallecano. Les blaugrana van lluir abans del partit una samarreta en suport a la jugadora Andrea Falcón, que va ser operada al genoll esquerre i no podrà tornar a jugar aquesta temporada.