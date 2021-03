El Súria claudica davant d'un Cardona més efectiu

El Súria i el Cardona van disputar un partit ple d'acció, amb molts gols i amb certa tensió, que va caure pel costat dels visitants amb un contundent 2 a 6. El Súria va arrancar el duel molt enèrgic, i va gaudir de la primera oportunitat del partit, encara que la falta d'encert de cara a porteria seria un fet que es repetiria durant tot el partit. Al quart d'hora de joc, un error de la defensa surienca permetria que el Cardona inaugurés el marcador. El gol va fer molt mal als blanc i negres, i els visitants van aprofitar el seu domini sobre el terreny de joc per fer el segon. Però ràpidament el Súria entraria de nou al partit amb una centrada lateral que es va enverinar i va acabar al fons de la porteria. Al minut 40 arribaria el moment que va marcar el partit, l'expulsió del local Martín per una disputa verbal amb un adversari. Amb un home més, el Cardona va aprofitar la superioritat per fer el tercer abans del descans. A la represa el Súria es va llançar a l'atac a la cerca d'una possible remuntada, i tot i que va gaudir d'alguna oportunitat força clara, la punteria dels locals no els permetia retallar les distàncies. Al 76, els cardonins van aprofitar l'espai que hi havia a l'esquena de la defensa surienca per fer el quart i deixar sentenciat el partit. Dos minuts més tard farien el cinquè. Els últims minuts van ser un intercanvi de gols, un per al Súria després d'una bona jugada individual de Garriga i un per al Cardona, en anotar un penal en el temps afegit, que suposaria la segona expulsió de l'equip local.