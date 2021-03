El Puigcerdà es desfà del Txuri i jugarà la final contra el Barça

El Puigcerdà jugarà el play-off final de la lliga en derrotar el Txuri Urdin per 5-3 en el segon partit de les semifinals, una victòria que va sumar a l'aconseguida quinze dies abans a Donosti per 4-5. La tercera final consecutiva dels ceretans començarà aquest cap de setmana amb dos partits al Palau de Gel del FC Barcelona, continuarà el 10 i 11 d'abril a Puigcerdà i el 17 d'abril a Barcelona. Guanyarà qui sumi tres triomfs.

En el partit de dissabte, els locals van controlar el ritme del joc i no van donar gaire opcions perquè els bascos creiessin que tenien l'oportunitat de forçar el tercer partit. El matx es va iniciar amb pressió intensa per part dels ceretans i, tot i que el Txuri es va avançar en dues ocasions, els locals van acabar imposant la seva millor condició, sobretot durant el tercer període. En l'altre eliminatòria, el Barça també va superar el Jaca per 2 victòries a zero.