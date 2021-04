Els Ninja passen de la tele als carrers

Probablement el gran públic conegui les curses Ninja gràcies a la televisió, amb el programa Ninja Warrior, o als vídeos de les xarxes socials, i és que és una modalitat jove que està començant a arrelar al nostre territori. Precisament, Extreme Challenge han creat la primera lliga d'aquest tipus de curses a Catalunya, que es va estrenar el passat cap de setmana a Tamarit amb la victòria del guardiolenc Pau Nacenta en la primera jornada.

El jove bagenc, especialista en les curses d'obstacles (OCRs), va aconseguir la victòria en el que era la seva primera participació en una cursa d'aquesta modalitat. «No m'ho esperava per res, va ser molt sorprenent. De fet el dia abans, que vaig participar en l'OCR, no vaig aconseguir fer podi perquè vaig fallar amb els obstacles i el dia següent amb el Ninja, que tot el recorregut són obstacles, vaig aconseguir guanyar», va explicar Nacenta a Regió7.

El guardiolenc ja fa més d'un any que s'especialitza en les OCR i es posa com a objectiu aconseguir la victòria o un podi en una Spartan Race, una de les proves més reconegudes a escala mundial. Així, el seu proper objectiu és la Spartan Race d'Andorra, que es celebrarà el mes de juny. Tot i que el seu objectiu és centrar-se en les curses d'obstacles, Nacenta assegura que participarà en les Ninja en altres ocasions. «M'hi vaig apuntar per passar'm-ho bé i no esperava obtenir grans resultats, però em vaig trobar amb la primera posició. La veritat és que m'agrada i tot i que no m'hi dedicaré especialment, segur que hi aniré participant», va aassegurar.

La diferència que té una cursa Ninja respecte a una OCR és, sobretot, la distància i els tipus d'obstacles. Per exemple, l'OCR de Tamarit era de 9 quilòmetres i tenia diversos obstacles complicats, mentre que la Ninja són només 100 metres on s'han de superar un total de 12 obstacles. «El Ninja és més explosiu que les OCR», va apuntar Nacenta.

El circuit Ninja va estar dissenyat pel ninjaka, així és com s'anomena als especialistes d'aquesta modalitat, Adriá Puig. En la competició hi van participar alguns especialistes que ja havien aparegut al programa de televisió Ninja Warrior, on es va donar a conèixer aquest tipus de curses. El guardiolenc recorda que encara és una modalitat molt nova i que tot i que ha deixat la tele, segueix tenint presència i es troba en creixement.