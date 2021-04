El Barça ensenya els seus galons amb un brillant empat a París

Un Barça de molts quirats, que va combatre amb talent i circulació de la pilota la fortalesa física –i la duresa– del PSG, va arrencar un valuós empat en l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions. Les jugadores de Lluís Cortés hauran de tornar a patir diumenge en la tornada al Johan Cruyff, però el duel d'ahir a la capital francesa va certificar que les catalanes ja són, a hores, tan candidates al títol com qualsevol altre dels integrants de l'elit continental.

Hermoso va avançar el Barça al minut 13 en rematar una centrada d'Aitana, una jugadora imprescindible en el joc de possessió blaugrana, que Endler no va interceptar en una sortida en fals. Però l'avantatge va durar poc: al minut 21, Cook va connectar també amb el cap la pilota a la sortida d'un córner que no ho era i va establir un empat que ja no es va moure malgrat que els dos equips van tenir diverses ocasions.

Davant d'un PSG que va basar les seves possibilitats en la força i la velocitat, el Barça hi va oposar control i concentració. Torrejón va salvar sota els pals una pilota que entrava, Endler es va lluir en una rematada d'Hermoso i Katoto va aprofitar dues badades per inquietar Paños, però un cop va estavellar la pilota al pal i en l'altra va xutar fora.

En el segon temps, les blaugrana van agafar la pilota i van acabar imposant una millor condició física per assetjar la porteria local. Endler es va tornar a exhibir en una falta executada per Alèxia, Paredes va tocar la pilota amb les mans en un xut de Martens però l'àrbitra no va xiular penal i Oshoala no va encertar a xutar la pilota centrada per Torrejón quan el més fàcil era marcar.