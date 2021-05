El Rayo de Paula Fernández signa un valuós empat al feu de l'Atlètic

La santfruitosenca Paula Fernández va ser tiular i va jugar tot el partit que va enfrontar, dissabte, la AD Rayo Vallecano i l'Atlètic de Madrid, al terreny de joc de l'equip matalasser. Les de Vallecas van segellar un valuós empat sense gols que els permet situar-se a sis punts del 15è classificat, és a dir, del primer equip que, a hores d'ara, perdria la categoria, el RCD Espanyol. La AD Rayo Vallecano, dotzè, acumula 29 punts, per només 23 les blanc-i-blaves.

Les catalanes se situen en zona de descens després d'encaixar una derrota per la mínima al feu del València CF (2 a 1), una ensopegada que combinada amb el meritori triomf del Reial Betis de la manresana Marta Perarnau a casa de l'EDF Logronyo (0 a 1) propicia el relleu a la zona de descens entre blanc-i-blaves i andaluses. Marta Perarnau no va jugar i no va poder col·laborar activament en la victòria verd-i-blanca. Per últim, la SD Éibar de la portera igualadina Noelia García va vèncer a la UD Granadilla de Tenerife (2 a 1). L'equip guipuscoà és tretzè, amb 29 punts. Els partits entre el Barça de Jana Fernández i l'Ath. de Bilbao i la Reial Societat de Núria Mendoza i el CD Santa Teresa es van ajornar.