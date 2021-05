El Sala 5 guanya i ja depèn d'ell mateix

El Sala 5 Martorell va imposar-se per la mínima al Mataró (6-5) i ja depèn d'ell mateix, a falta de dues jornades pel final, per accedir a la fase final d'ascens a la Segona Divisió. El conjunt martorellenc va començar amb mal peu i els visitants es van avançar amb dos gols consecutius. A mitjan primera meitat, els locals van reaccionar i van ser capaços de donar-li la volta amb quatre gols seguits. Just abans d'arribar el descans el Mataró va posar el 4-3. A la represa els locals van saber mantenir l'avantatge davant d'un rival que va collar fins al final. En els últims cinc minuts, el Mataró va sortir amb el sistema de porter jugador i es van col·locar a tan sols un gol. En l'últim minut i mig, el Sala 5 va saber jugar les seves armes per mantenir la porteria i sumar tres punts vitals de cara l'ascens. A falta de dues jornades, els martorellencs depenen d'ells mateixos i en tenen prou amb quatre punts per accedir a la fase final.