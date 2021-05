Les Tres Hores de Resistència sobre Terra de Moià atrauen 75 equips

El circuit Verd de Moià va ser l'escenari de la primera cursa de la temporada del Trofeu Català de Resistència sobre Terra, un campionat que va obrir la disputa de les tradicionals Tres Hores de Resistència sobre Terra de la capital del Moianès.

Fins a 75 equips es van aplegar al circuit Verd per participar en alguna de les categories en competició (RS Sènior, RS Júnior, Màster 40 i Màster 50). L'equip guanyador en la categoria més preuada en la prova organitzada pel Moto Club Moianès va ser el format pels germans Joel i Marc Vives, que van superar per només vuit segons el conjunt integrat per Lluís Gonfaus i Marc Calmet. Jordi Quer, un dels pocs pilots que van afrontar la prova en solitari, va pujar al tercer graó del podi.