L'entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, va sentenciar que vol i pot "seguir" si té "la confiança del club" després de la reunió de dijous amb el president Joan Laporta i el vicepresident esportiu Rafael Yuste en un restaurant barceloní.

"Hem parlat, discutit i quedat per després de la temporada. L'última paraula la té sempre el president del club. Jo en aquest sentit estic molt tranquil", va afegir el tècnic holandès sobre el seu futur en el Barcelona, el tema estrella de la roda de premsa prèvia al partit de Lliga davant el Celta de Vigo.

Koeman va considerar que l'equip "té molt marge de millora" i que "l'afició ha vist un equip que ha fet partits fantàstics, que ha demostrat tenir molta fam", reconeixent que de vegades no s'han guanyat "partits clau com el del Llevant".

Segons l'entrenador del Barcelona, en el segon temps no es va veure "el nivell que cal donar".

En aquest sentit, també va dir que si es poden fitxar els jugadors que es necessiten "per donar un proper pas" es pot estar il·lusionat "amb l'any que ve".

Si bé assegura sentir-se "molt recolzat per part del vestuari", va reconèixer que "en les últimes dues setmanes" s'ha sentit "maltractat" per la premsa.

"Guanyem la Copa i remuntem 12 punts en una Lliga que encara estem lluitant i si mires la premsa els últims dies sembla que vam fer una molt mala feina: no estic d'acord amb això", es va queixar.

Respecte a les opcions del Barcelona de guanyar la Lliga, Koeman no va llançar la tovallola malgrat estar a quatre punts del capdavanter, l'Atleti de Madrid, mancant tan sol sis per disputar: "És important creure i seguir, intentant guanyar i esperar".

Preguntat per la final de la Lliga de Campions femenina que demà diumenge enfrontarà al Barcelona contra el Chelsea, el tècnic holandès va dir que ha vist "els seus partits i han millorat moltíssim, és molt important per a elles i per al club guanyar-la".