L’Igualada Rigat HC va superar per 3-7 el CH Mataró dijous en un partit pendent de la jornada 27, i el triomf el situa sisè per la cua en disposició de lluitar en les darreres jornades per evitar tant les 4 places de descens directe com les 2 que obligaran a disputar una eliminatòria de permanència.

Tot i l’amplitud del resultat final, el matx no va ser còmode per l’equip anoienc. Baliu, Yeste i Bars van situar l’1-3 al descans, però els locals van escurçar distàncies a l’inici del segon temps. Baliu va fer el 2-4 i altre volta el Mataró va retallar la diferència. En un tram final pletòric, però, Marimon en dues ocasions i Palau van sentenciar. L’equip de Cáceres torna a la pista aquest diumenge (18 h): rebrà a casa el Lleida Llista Blava en partit pendent de la jornada 23.