El tren de la història passa avui per Göteborg. A partir de les 21 h, l’equip femení del Barça disputa la seva segona final de la Lliga de Campions amb el Chelsea de rival i la convicció que el títol es pot tenyir de blaugrana, un estat d’ànim molt diferent del que les jugadores de Lluís Cortès van afrontar fa dos anys el partit contra un Lió que impressionava i que es va imposar per 4-1. «Les sensacions són molt bones, millors que a Budapest», va afirmar ahir l’entrenador del conjunt blaugrana, que diumenge va guanyar la Lliga.

«Estem a punt de jugar un partit per la història i ens trobem amb confiança. A Budapest, fa dos anys teníem molt respecte al rival. I li tenim també al Chelsea, però sabem que podrem tenir opcions», va afegir el tècnic. No obstant això, va afirmar que «perdre no seria un fracàs, seria part del camí de creixement que està fent el Barça».

L’entrenador va comentar que les seves jugadores «ja han disputat partits molt importants amb els seus clubs i amb les seves seleccions. No és necessari motivar ningú, però s’ha de controlar el grau de motivació i en aquest sentit hem treballat la confiança».

Sobre la davantera Asisat Oshoala, que té molèsties, Cortès va dir que «cada cop està millor», però després de l’entrenament decidirem si està al 100 % per disputar el partit». Segons el tècnic barcelonista, «el Chelsea no canvia molt jugui contra qui jugui» i «és un equip que defensa molt bé i no necessita dominar el partit i sotmetre els rivals per guanyar».

La migcampista Vicky Losada va dir que «respecte del 2019» l’equip ha canviat «les hores de treball, però també la mentalitat i hi ha més unió». La portera Sandra Paños va afegir que «hem estat treballant moltíssim per tornar a una final, i volem demostrar tot el que hem millorat».

Jana Fernández i Berta Carles, a l’equip blaugrana

Dues integrants de la plantilla blaugrana són de la Catalunya Central. Jana Fernández (2002), de Sant Esteve Sesrovires, actua de central i enguany està tenint la confiança de Cortès, que l’ha fet titular en alguns partits de Lliga i Lliga de Campions. La igualadina Berta Carles (1984) és la preparadora física d’un equip del qual en va ser jugadora i 2a entrenadora.