El CF Martorell va encaixar una transcendent derrota al Complex Esportiu Torrent de Llops en un duel fonamental per eludir les tres darreres posicions i assolir la permanència. L’equip dirigit per Albert Nualart va cedir contra un oponent directe, l’Atlètic Lleida (0 a 3).

Els triomfs signats al camp del Mollerussa i a casa contra l’Alcarràs van situar els blanc-i-vermells a disposició de revertir les conseqüències de les quatre derrotes encaixades a l’inici de la lliga. Ahir, però, en un partit fonamental, els del Baix Llobregat no van aconseguir puntuar.

La primera rematada a porteria la van protagonitzar els martorellencs. Excel·lent servei en profunditat de Soufian Grana i xut massa alt de Xavi Marco. Els de la capital del Segrià, en contraposició, van materialitzar la seva primera ocasió (min6). Els locals van mantenir la pressió que els caracteritza i van pispar nombroses esfèriques, però les seves rematades durant els següents 40 minuts no van reportar perill per a la porteria de Pau Mora i un minut després que Iker Camacho és lluís amb una doble intervenció, el visitant Daniel Vargas va aprofitar un refús defensiu per marcar (0 a 2).

A la represa, Èric Arévalo va rematar al pal (min 46) i, tot seguit, la vaselina de Xavi Marco (min 48) va fregar el travesser. Per últim, Lamin (min 56) va constatar com el porter lleidatà conjurava la darrera opció dels locals d’optar a puntuar.