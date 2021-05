El defensa internacional austríac David Alaba s'ha convertit aquest divendres en nou jugador del Reial Madrid per a les cinc pròximes temporades, sent la primera incorporació dels blancs per al seu nou projecte de cara al curs 2021-22.

Alaba, el fitxatge del qual portava tancat fa diverses setmanes, arriba a la capital d'Espanya amb 28 anys i procedent del Bayern de Munic, on ha disputat un total de 431 partits conquistant un extens palmarès: en total 28 títols, entre ells 2 Champions League, 2 Mundials de Clubs, 2 Supercopes d'Europa i 10 Bundeslligues.

L'austríac ha estat inclòs tres vegades en l''Equip de l'Any de la UEFA', se'n va del Bayern sent l'estranger amb més partits disputat, i ha estat triat en set ocasionis 'futbolista de l'any' d'Àustria, selecció amb la qual disputarà l'Eurocopa d'aquest estiu.

El nou jugador del Reial Madrid arriba lliure, després de finalitzar contracte a Munic, i després d'haver rebutjat ofertes del PSG i del Chelsea, segons recull la premsa germànica. Alaba firma fins a l'any 2026 i pot jugar tant de defensa central com lateral esquerre.

El futbolista austríac ja va escriure "quin viatge ha estat" en el seu perfil de Twitter, amb relació a la seva etapa en el Bayern, un dia abans que s'oficialitzés la contractació. "Amo el meu equipatge addicional", va indicar en la seva publicació, la qual inclou una fotografia amb tots els títols que ha guanyat durant la seva etapa a Alemanya.

Serà la tercera Lliga on jugui, que va començar la seva carrera jugant en el VS Aspern, del seu país natal, i l'Àustria de Viena, fins que va fer el salt a la Bundesliga de la mà del Bayern de Munic. Allà també va defensar els colors del Hoffenheim, en un breu període durant l'any 2011.