La corredora noruega Katrine Aalerud, del potent equip Movistar, es va adjudicar la segona edició de la reVolta, que es va celebrar diumenge amb inici i final a Sant Cugat del Vallès i pas per la comarca de l'Anoia. La cursa, organitzada pels responsables de la Volta Ciclista a Catalunya, es va resoldre en un emocionant esprint final en el qual les tres primeres classificades van entrar amb el mateix temps, i la foto finish va dictaminar que Aalerud va creuar la meta abans que la seva compatriota Vita Heine (Massi-Tactic) i la russa Anna Baidak (Eneicat-RBH Global). Mireia Benito (Massi-Tactic) va ser quarta i primera catalana.

Aalerud va invertir un temps de 2 hores, 39 minuts i 12 segons per completar l'exigent recorregut de 97 km que va incloure dos ports de muntanya, l'Alt de la Capçuda (3a categoria) i l'Alt de la Creu d'Aragall (1a). En la classificació per equips es va imposar el català Massi-Tactic, per davant del Movistar Team i el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi.

La prova va començar a les 10 del matí a l'avinguda del Pla del Vinyet de Sant Cugat després del protocol·lari acte de tallar la cinta. Entre les autoritats presents hi van ser la santpedorenca Laura Vilagrà, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Les candidates al triomf van integrar un grup, amb representants de vuit equips, que es va formar al km 15. Vita Heine va ser la més ràpida en l'esprint especial de Piera (km 33), per davant d'Alícia González (Movistar) i Agua Marina Espínola (Massi-Tactic). Però va ser Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) qui va intentar l'aventura en solitari, i va assolir un màxim avantatge d'1 minuts i 50 segons sobre un grup de catorze corredores. La ciclista basca va passar primera per l'Alt de la Capçuda (km 52), que tenia 4 km d'ascens i un desnivell mitjà del 4,2 %.

Per darrera, però, les favorites van anar retallant distàncies i van atrapar Ostolaza en les primeres rampes de la Creu d'Aragall (km 67), un port de 1a amb 6,7 km de pujada, un desnivell mitjà del 6,2% i un tram del 13% a l'inici. Heine, triple campiona de Noruega, va coronar en primera posició per davant d'Aalerud, Baidak i Benito, que lidera la Copa Catalana. Precisament, la ciclista del Massi-Tactic va creuar abans que cap altra rival l'esprint especial de Corbera de Llobregat, a 23 km de la meta.

Les quatre corredores van arribar juntes a l'esprint final, que es va adjudicar Aalerud, campiona noruega de contrarellotge. Heine va ser segona i vencedora del premi de la muntanya i dels esprints, i Baidak, tercera, va quedar primera sub-23.

Objectiu: consolidar la reVolta

El president de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris, va manifestar el compromís de l'entitat amb el ciclisme femení: "Ha estat una gran reVolta. S’ha vist un alt nivell competitiu i un recorregut que ha volgut reflectir el creixement que viu el ciclisme femení. Desitgem poder seguir treballant perquè la reVolta es consolidi com una prova important dins del calendari.”

La cursa es va disputar per primer cop el 2018 aprofitant el pas de la Volta a Catalunya per Montjuïc (Barcelona). El 2019 i el 2020 no es va celebrar, en el primer cas per un problema de calendari i, en el segon, per la pandèmia. Enguany, la prova ha tingut un recorregut propi i ha comptat amb la presència d'equips de l'elit mundial com el Movistar.

Laura Vilagrà va declarar que "a l'esport femení cada cop hi ha més referents a l’elit que seran mirall per als infants i les dones d’aquest país. Ha de créixer el suport social cap a l'esport femení perquè se situï al mateix nivell que el masculí. L'esport és cohesió social i salut i un sector econòmic que ha patit molt durant la pandèmia, i ara hem de fer un esforç, entre totes i tots, per reflotar-lo".

Per la seva part, el primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Cugat, Pere Soler, es va mostrar satisfet per haver acollit la cursa. "Això demostra l’aposta de l’equip de govern per l’esport, i concretament per l’esport femení. Creiem que s’han de potenciar els valors de la igualtat en l’esport, hi ha molt camp a recórrer i manca molt de treball perquè hi hagi un veritable reconeixement a l’esport femení. Avui fem un petit pas més.”

CLASSIFICACIÓ