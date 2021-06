El CE Manresa va presentar ahir un recurs al Comitè Nacional d’Apel·lació contra la resolució del Jutge únic de competició i disciplina de Tercera Divisió (grup 5), que va dictaminar que l’equip blanc-i-vermell no té dret a jugar les fases d’ascens a la Segona Divisió RFEF. La presidenta del CE Manresa, Ruth Guerrero, va assegurar que la lluita per aconseguir el dret a participar en les fases «és un camí dur però estem convençuts dels nostres arguments».

L’enrenou va començar quan el FC Vilafranca va obtenir l’ascens a la Segona Divisió RFEF. El conjunt del Penedès és filial de la UE Lleida i, com que els de la Terra Ferma no van aconseguir pujar a Primera RFEF, el Vilafranca no pot accedir a la Segona RFEF.

Segons el CE Manresa, el Terrassa hauria de pujar directament ocupant el lloc del Vilafranca i el Manresa hauria de jugar la fase d’ascens en el lloc dels egarencs.