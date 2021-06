Quasi dos anys després de l’última edició presencial de la prova, l’èxit de participació de la sisena edició de la Passos de Gegant, la mitja marató de muntanya que permet descobrir paratges insòlits del Solsonès mitjançant circuits circulars amb sortida i arribada a Solsona i que complementa una cursa de 10 quilòmetres, ratifica l’encert de l’organització quan va establir les distàncies actuals dels recorreguts i la data de celebració de l’esdeveniment esportiu vigent avui en dia.

Fins a 114 corredors van completar la mitja marató de muntanya de 22,61 km i 1.235 m de desnivell positiu acumulat que tenia com a principal al·licient l’inèdit pas per la Rasa de Meix, un barranc o torrentera cobert de vegetació situat entre els quilòmetres 11 i 13 de la prova, en plena baixada des de l’emblemàtic castell de Lladurs. En un dels trams tècnicament més complex, l’esmentat torrental s’engorga i obliga els participants a ajudar-se amb una corda i a utilitzar uns graons de ferro estratègicament col·locats per evitar immergir-se a l’aigua, que en aquest indret pot assolir una profunditat d’1,5 metres. Altres trams extremadament atractius del recorregut van ser la part de la pujada al serrat del Rotxés que cal superar amb el suport de cordes; el pas per l’esmentat castell de Lladurs, el punt més alt del circuit; els quasi 300 metres que cal recórrer ajupit en endinsar-se a la balma de les Cambres de Llera i la Rasa de Bellavista. El primer corredor en completar la mitja marató va ser Wifred Lladó, amb un temps de 2 h, 15’ i 39’’, mentre que Jennifer Dinwoodie va ser l’atleta més ràpida (3 h, 10’ i 53’’).

Si tenim en compte que van finalitzar la cursa de 10 quilòmetres 124 participants, el número d’esportistes que van creuar la línia d’arribada, entre les dues proves, va ser de 238 corredors.

Per últim, assenyalar que una quarantena de joves d’entre 6 i 14 anys van completar els 1,4 km i els 140 m de desnivell positiu en l’estrena del KV Castellvell, el quilòmetre vertical fins a aquest indret.