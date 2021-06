L’anhelat ascens a Segona Divisió s’haurà de concretar el proper curs. El Sala 5 Martorell va cedir a la pista del poderós filial de l’històric Movistar Inter (7 a 5) en partit corresponent a la primera eliminatòria del play-off d’ascens a Segona Divisió i, en conseqüència, va veure com s’esvaïa la possibilitat de culminar una excel·lent temporada amb l’ascens.

L’equip de Víctor González es va refer d’un descoratjador inici de partit i va aconseguir neutralitzar un 3 a 0 advers, però amb el marcador reequilibrat, els martorellencs no van tenir l’encert necessari per adquirir avantatge a l’electrònic i van constatar com tots els detalls que poden ser decisius en un duel d’aquesta transcendència jugaven en contra dels seus interessos. No endebades, els del Baix Llobregat van estavellar cinc rematades al pal, per només dues els madrilenys, i l’absurda expulsió de Joan Rusines va propiciar el 4 a 3 en inferioritat numèrica.

Tot i això, cal extreure una lectura positiva de la derrota i de l’oportunitat perduda. El Sala 5 Martorell va mostrar maneres d’equip de Segona Divisió i el compromís de la junta directiva amb el desafiament de retornar l’equip a l’elit del futbol sala estatal es manté intacte.

Els jugadors del Sala 5 Martorell van patir una mena de por escènica durant els primers minuts de la confrontació i un pilota perduda per Ramón en defensa va donar a Jon de Olabarría l’opció de batre Sergio Arriero, una possibilitat que el pivot no va malbaratar (min 2). Els visitants tenien dificultats per superar la pressió del seu oponent i per defensar els serveis diagonals a l’espai que intentaven amb insistència els amfitrions. Alberto Fernández en va aprofitar un per situar el 2 a 0 a l’electrònic (min 6). Tres grans intervencions de Sergio Arriero van mantenir viu el seu equip i el temps mort de Víctor González va posar els fonaments de la recuperació, tot i encaixar el 3 a 0. Després del xut al pal del tanca Pau Albacete, Fouad va transformar amb mestria un servei de falta (min 16) i, tot seguit, Ramón va sorprendre el porter Mario amb un xut ras arran de pal després d’un servei de córner executat per Malik (min 17).

A la represa, Fouad El Amrani només va necessitar 16 segons per empatar. Va pispar la pilota a Sergio Barona i va etzibar una rematada imparable. El joc dels amfitrions estava condicionat per la pressió dels de Víctor González i Ramón va disposar de tres ocasions per donar avantatge als visitants. Mario ho va impedir en primera instància i el pal dret de la seva porteria, a continuació, en dues ocasions (minuts 22 i 24).

De la remuntada a la inferioritat

Pau Albacete va tornar a topar amb el pal dos minuts després, just abans que l’ala Joan Rusines veiés una rigorosa segona targeta groga per executar un servei de banda abans d’hora quan havia demanat distància al duet arbitral. La consegüent targeta vermella va deixar els del Baix Llobregat en inferioritat numèrica i l’Inter B només va necessitar 43 segons per marcar. Eloy de Pablos va materialitzar una assistència de Barona (min 29). Sergio Arriero es va exhibir a en accions d’Alberto Fernández (min 31) i Alberto Díaz-Guerra (min 33), però no va poder evitar que el segon habilités el tanca Javi Díez per fer el 5 a 3 (min 34).

No va capitular el Sala 5 Martorell i Malik va lluir aptituds d’ala per tal que Ramón minimitzés el desavantatge. Malauradament, a continuació, el tanca va desviar involuntàriament la rematada d’Alberto Fernández, que va permetre als locals recuperar el coixí dels dos gols de marge (min 35).

Els àrbitres van anul·lar un golàs de Ramón per falta de Husse a un defensa (min 36) i Oussama va reincidir en les rematades al pal quan només faltava 1 minut i 47 segons. Ni així es van rendir els martorellencs, i Toni Sánchez va aprofitar el refús de Mario a xut de Fouad per marcar el 6 a 5. Kiko Hernando va sentenciar a 48 segons per al final.