La plantilla del Centre d’Esports Manresa de la propera temporada ja compta amb set futbolistes. El club va anunciar ahir la renovació del porter Òscar Pulido i del central argentí Juan Pablo Amantini. Òscar Pulido, de 21 anys, ha completat la seva formació els dos últims exercicis al primer equip blanc-i-vermell, a l’ombra de Pol Busquets i Marc Vito. Aquest darrer curs ha jugat tres partits com a titular i ha exhibit aptituds suficients per consolidar-se com a porter de Tercera Divisió. El carismàtic i temperamental central Papi Amantini, de 36 anys, ha estat una peça fonamental per a l’engranatge de l’equip sobre el terreny de joc i dins el vestidor. Ha disputat 17 partits, 10 dels quals com a titular, en els quals ha palesat el seu inconformisme, capacitat de lideratge i contundència defensiva.