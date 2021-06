El pavelló municipal serà una de les armes que haurà d’utilitzar el CB Navàs Viscola en el seu objectiu de ser demà equip de la lliga EBA. Els nois d’Isidre Suau afronten una final a quatre que atorgarà una o dues places, encara s’ha de determinar, per a la competició superior. El segon d’aquests llocs encara no està assegurat, però és bastant probable que caigui, motiu pel qual els vermells gairebé s’ho juguen tot en el partit d’avui (16 hores) contra el Temple UE Horta.

L’entrenador navassenc explica que «afrontem el partit amb molta il·lusió però una mica curts d’efectius. Durant la setmana hem tingut les lesions de Rui Santos i de Bernat Martí, però espero que en puguem disposar de cara al partit» de dissabte. El CB Navàs ja arrossega des de fa setmanes les absències de Pieter Batlló i de Guillem Albà. Del rival, Suau explica que «és un equip que ho basa tot a partir de la defensa, com nosaltres. Hem d’anar amb humilitat i , si fem el que hem de fer, tindrem possibilitats». En aquest aspecte, el fet de jugar a casa ha de ser important, però som un equip jove i esperem que no hi hagi un excés de responsabilitat».

Si el CB Navàs guanya, haurà de disputar la final de demà a les 18.05 hores, retransmesa per Xala!, contra el vencedor de l’altra semifinal, que també es retransmetrà avui per streaming i que enfrontarà el CEB Girona i el CB Ripollet.