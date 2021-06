Després de salvar la categoria amb un esprint final impressionant de cinc victòries consecutives, l’Igualada Rigat afronta des d’avui un premi de final de curs. Els arlequinats disputaran la final a set de la segona competició europea, la World Skate Europe Cup, que es juga en format de bombolla a Andorra la Vella. Serà l’últim ball per a alguns dels homes que ja han anunciat que no hi seran la temporada vinent, com Sergi Pla i Roger Bars, a part del tècnic, David Càceres, del qual també es va anunciar que no seguien.

Ells i la resta de l’equip, com els renovats Elagi Deitg, Bernat Yeste, Marc Duran o Tety Vives, i liderats pel capità, Ton Baliu, provaran d’entrar a les semifinals derrotant el Sarzana italià, un vell conegut de les competicions continentals. El partit arrencarà a les quatre de la tarda i serà retransmès en directe per Esport3. Si guanya, l’Igualada jugaria demà contra el vencedor del Caldes-Riba d’Ave, que avui es juga a les 12. L’altre partit d’avui és el Calafell-Girona, el vencedor del qual jugarà demà davant del Lleida Llista.