La FIBA anunciarà aquest divendres, dia 25, durant el matí, quins equips participaran en la propera edició de la Lliga de Campions. Entre els 24 conjunts que entraran directament a la fase de grups hi hauria d'haver el Baxi Manresa, que es va guanyar el seu lloc a la pista amb la desena posició obtinguda a la Lliga Endesa.

En principi, la reunió de la direcció de la FIBA havia de tenir lloc a la tarda, però el seu departament de comunicació ha informat aquest diari que, finalment, la trobada tindrà lloc al matí. Ha de servir per donar una llista, probablement de 24 equips, que passaran directament a la fase de grups de la Champions. Entre aquests, a part del Baxi, hi ha d'haver el Lenovo Tenerife, el San Pablo Burgos i l'Unicaja. Els malaguenys van acceptar l'oferta de l'organisme per jugar aquest torneig durant les tres properes temporades a raó de 300.000 euros per participació. D'aquesta manera, decidien abandonar l'Eurocup i els tornejos de l'òrbita de l'Eurolliga.

Una de les novetats d'enguany pot ser que, a part dels quatre equips que entren directe al torneig, dos mes puguin jugar fases prèvies. Serien l'UCAM Múrcia i el Casademont Saragossa, que també han demanat ser-hi, però que van quedar més mal classificats en la lliga (dotzè i tretzè, respectivament). La FIBA va informar fa setmanes que els mèrits esportius només serien un valor a tenir en compte fins al vuitè classificat de la lliga regular de l'ACB. El Baxi va ser desè, però hauria de fer valdre la seva posició per davant de Saragossa i UCAM per no haver de disputar cap eliminatòria classificatòria el setembre. En nou tècnic dels aragonesos, Jaume Ponsarnau, va revelar en una entrevista la setmana passada que tenia entès que el seu equip sí que jugaria aquesta prèvia.

Si aquest divendres al matí es confirma la notícia, seria el segon cop en tres anys que el Baxi jugaria la Lliga de Campions. En la passada participació, la temporada 2019-20, va ser eliminat a la primera fase tot just abans que la temporada es cancel·lés per la pandèmia.