El departament de comunicació de FIBA Europe ha negat aquest dimarts que ja s'hagi decidit que hi haurà cinc equips de la Lliga Endesa a la propera edició de la Lliga de Campions. Ha estat a petició de Regió7 a resultes d'una informació publicada pel portal "Encestando" segons el qual l'organisme ja ho hauria assegurat al Baxi Manresa.

Segons la FIBA, "temem que aquesta informació és incorrecta. El procés d'inscripció dels equips encara és obert (fins dimecres, dia 16, a la mitjanit) i ni nosaltres mateixos no coneixem quina serà la llista final d'equips i, encara menys, les potencials invitacions que es podrien distribuir". La FIBA torna a remetre al proper dia 25 de juny, que és quan es reuneix el seu òrgan de govern, per conèixer aquesta informació i matisa que se sabrà llavors "i no abans".

Segons la informació d'Encestando, el Baxi Manresa seria el quart equips que entraria a la Champions, juntament amb el Lenovo Tenerife i el San Pablo Burgos per mèrits esportius i l'Unicaja per la llicència de tres anys que se li ha atorgat. El cinquè equips seria el Casademont Saragossa, que hi entraria per invitació. També aspira a una d'aquestes places, que al principi es va dir que serien quatre, l'UCAM Múrcia. La notíca diu que la FIBA "està estudiant" aquest mesura.

El Baxi reclama el seu dret de jugar a Europa ja que, en la passada edició de la Lliga Endesa, va ser desè i va quedar davant de l'Unicaja, l'UCAM i el Saragossa, que van ocupar els llocs de l'11'è al 13è, respectivament. Encara falta per aclarir, també, quins equips de l'ACB aniran a l'Eurocup, malgrat que tot sembla indicar que, a part del València i el Joventut, també hi entraran el Gran Canària i el MoraBanc Andorra