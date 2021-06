La selecció espanyola femenina de bàsquet no disputarà el mundial del 2022, el primer que es perdrà en 32 anys. Ahir va caure derrotada per Rússia per 74-78 i, per tant, no podrà disputar el premundial. L’equip de Lucas Mondelo, amb nombroses baixes, no va superar el cop de perdre a quarts contra Sèrbia.