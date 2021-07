Marc Sabrià, del PGA Catalunya, i Míriam Ayora, del Golf Terramar, es van proclamar campions de Catalunya en la competició disputada aquest cap de setmana al Fontanals Golf Club. El certamen va durar tres dies i va exhibir emoció i bon joc en el recorregut ceretà.

Sabrià va fer diumenge la millor volta, amb 68 cops, i va completar els 54 forats amb un total de 213 cops, tres menys que el jove Àlex Albiñana, que en el darrera jornada va fer un 70, Albert Sánchez Sabe i Josep Maria Serra, tots ells amb 216.

En la prova femenina, Ayora es va imposar talment com ho va fer el 2019 al Terramar. La jugadora va firmar una volta final de 70 cops, per un total de 209 que li van donar el títol. La millor volta del darrer dia la va protagonitzar Paz Marfà, amb un 68 que va ser insuficient per atrapar Ayora, però que li va permetre finalitzar el torneig amb 212 cops i l'honor del subcampionat.

Organitzat per la Federació Catalana de Golf, el campionat va aplegar els millors amateurs catalans, en un camp que estava en magnífiques condicions.