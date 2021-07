Després d'un any sense poder veure cap partit de la Lliga Endesa, a causa de la pandèmia, els abonats que van fer confiança al club i van pagar el seu carnet durant la campanya 2020-21 tenen ara prioritat per renovar. Són 2.405 i, fins al 31 de juliol, es poden adreçar al club per obtenir el dret a veure els partits del curs 21-22, amb la recompensa a la seva fidelitat de no haver de pagar per assistir als enfrontaments de la Champions.

"Vull agrair de tot cor els abonats que ens van donar suport", ha explicat aquest migdia el president Josep Sáez "no van poder assistir a cap partit, però gràcies a la seva aportació el club va poder anar endavant". Per la seva part, el gerent Carles Sixto ha apuntat que "la campanya que obrim ara se centra en la renovació dels abonats; de moment, no farem abonaments nous". Aquesta decisió està motivada per la incertesa actual sobre el número d'espectadors que es permetrà que hi hagi a les graderies de l'esport professional la propera temporada. Fa uns dies, el govern espanyol va comunicar que ja n'hi haurà a l'inici del nou exercici, que en el cas del futbol serà a mitjans d'agost, però no està concretat encara quin serà l'aforament autoritzat, una decisió que, si no hi ha cap novetat, dependrà de cada comunitat autònoma.

En aquest sentit, Sixto ha anotat que "només que sigui del 50 %, ja hi haurà espai per a tots els abonats de la temporada passada". Tot i que, de moment, no s'obrirà una campanya de nous abonats, sí queden places lliures es vendran entrades als partits. "Tot això, però, segurament no ho sabrem fins al setembre", ha indicat el gerent del club bagenc.

Els abonats que renovin tindran dret a veure els partits de la Champions sense un sobrecost, i tindran dret a un preu especial en la Lliga Catalana, que es disputarà al Nou Congost.