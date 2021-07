La selecció espanyola sub-19 va tancar amb una àmplia victòria la primera fase del Mundial sub-19, que s’està jugant a Letònia. El conjunt dirigit per Javi Zamora va pitjar l’accelerador a la segona part i va doblar el marcador del seu rival per acabar amb un contundent 48-99. En els 8ens de final, que es juguen avui, Espanya s’enfrontarà a Austràlia o Turquia, un rival que anit, en tancar edició, encara no s’havia decidit.

Al combinat espanyol li va costar arrencar, i un 8-2 d’entrada el va obligar a remar durant tot el primer període. L’empenta ofensiva de Domínguez i Jiménez va mitigar l’encert coreà i un triple d’aquest darrer va tancar el quart amb 14-17. A partir d’aquí, va aparèixer una Espanya molt sòlida en el rebot i amb ganes d’aprofitar les transicions. Un joc alegre i una bona defensa van obrir l’avantatge fins el 26-40 del descans.

La inèrcia va continuar a la represa, i amb els punts de Domènech i Ferrando la diferència es va situar en la trentena (35-64). La selecció espanyola no va deixar respirar la coreana, firmant una gran actuació coral fins el punt que 11 jugadors que van saltar a la pista van acabar per sobre del 10 de valoració. En el darrer període, l’equip va continuar jugant amb intensitat i, amb un parcial final de 13-35, va segellar el triomf per un inapel·lable 48-99.