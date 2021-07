La Seu d’Urgell serà una de les localitats que acollirà una sortida d’etapa de la Volta Ciclista a Catalunya del 2022, segons va donar a conèixer ahir l’organització de la prova sense precisar encara en quina data. D’aquesta manera, la capital de l’Alt Urgell tornarà a ser escenari de la cursa onze anys després de l’última vegada.

La localitat alt-urgellenca ha estat el punt de partida d’una etapa de la Volta en dotze ocasions, i en aquesta tretzena formarà part de l’edició número 101. El 2020 estava prevista la celebració del centenari, però la pandèmia del coronavirus va obligar a endarrerir l’efemèride i no va ser fins aquest 2021 que es va poder commemorar el primer segle d’existència de la cursa més destacada del ciclisme català.

La Volta a Catalunya de l’any vinent tindrà lloc entre el 21 i el 27 de març. La totalitat del recorregut és a hores d’ara una incògnita, que l’organització va desvetllant mica a mica. Fa unes setmanes, ja va donar a conèixer que Sant Feliu de Guíxols serà el punt de partida de la cursa el 2022 i el 2023, i en l’edició 101 també se sap ja que hi haurà finals en alt tant a l’estació ceretana de La Molina –tot un clàssic aquesta dècada– com a Boí Taüll, on fa vint anys que no hi arriba la Volta.

El primer cop que la Seu d’Urgell va ser l’inici d’una etapa de la Volta va ser el 1930, i la darrera el 2011. A més, la ciutat també ha estat el punt d’arribada en nou ocasions, la darrera el 2010 quan el primer corredor en creuar la línia de meta va ser el català Xavi Tondo. A la Seu hi han deixat la seva empremta grans figures com el mític Mariano Cañardo, set cops vencedors de la Volta. El 1930, el ciclista d’Olite es va imposar en l’etapa que acabava a la capital de l’Alt Urgell.

L’alcalde Jordi Fàbrega va manifestar ahir que «la Volta té un prestigi i un ressò mediàtic molt importants, amb unes imatges espectaculars que arriben a tot el món. I la Seu i l’Alt Urgell és un territori fantàstic per a la pràctica del ciclisme, amb milers de practicants». Rubèn Peris, director general de la Volta, va dir que «per nosaltres, la Seu és un lloc estratègic al Pirineu per tal de poder fer un recorregut ambiciós».