La selecció espanyola de futbol masculí es juga aquest migdia, a partir de la una, la seva classificació per als quarts de final del torneig olímpic de Tòquio. El conjunt de Luis de la Fuente en tindria prou amb un empat contra Argentina per accedir a la següent ronda. Una derrota el deixaria pràcticament fora de competició i un triomf li assegura la primera plaça del grup,que probablement li evitaria disputar la següent eliminatòria davant de Brasil i l’aparellaria amb Costa d’Ivori o bé amb Alemanya.

Els espanyols han dominat fins ara els dos partits disputats, contra Egipte (0-0) i davant d’Austràlia (1-0), però han demostrat una falta de rematada molt important. Només un cop de cap d’Oyarzabal davant dels oceànics va canviar la dinàmica i va donar a Espanya la primera posició del grup. Per la seva banda, Argentina va iniciar molt malament el torneig, perdent contra els australians, i diumenge van patir molt per derrotar els egipcis per un ajustat 1-0.

Espanya segueix amb la baixa segura del madridista Dani Ceballos i amb el dubte de saber si el blaugrana Òscar Mingueza podrà disputar alguns minuts després de la seva lesió muscular del debut. Sembla clar que Vallejo actuarà de lateral dret en el lloc de l’espanyolista Óscar Gil.

Ensurt nord-americà

De la jornada d’ahir en el torneig femení va destacar l’empat a zero entre els Estats Units i Austràlia, que va estar a punt de deixar les americanes, campiones del món, fora del campionat. Ara jugaran contra els potents Països Baixos, que ahir van derrotar Xina per 8-2, en una reedició de la final del Mundial de França del 2019.