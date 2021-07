Un penal-córner transformat pel jugador de l’Egara Pau Quemada va permetre l’equip espanyol masculí d’hoquei empatar contra Austràlia (1-1) en l’últim partit de la primera fase del torneig d’hoquei herba i sumar el punt necessari per entrar en els quarts de final. Wickham havia avançat els australians als cinc minuts de partit i els espanyols no van igualar fins quan ja gairebé no quedava temps. Bèlgica, el guanyador de l’altre grup, serà el dur rival demà en els quarts de final.