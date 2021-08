Ja hi ha aficionats que l’esperen a l’exterior del Parc dels Prínceps i a l’aeroport de Le Bourget, l’estadi on juga el París Saint-Germain, tot i que anit Leo Messi encara estava a la seva casa de Castelldefels -algunes informacions apuntaven que va jugar al pàdel amb Luis Suárez- esperant notícies de la negociació que el pare i els advocats tenen amb els directius del conjunt francès. L’endemà del comiat de l’argentí, l’expectació s’ha traslladat del Camp Nou a la capital francesa, on el 10 podria formar un tàndem espectacular amb Neymar i Mbappé.

Darrerament, tot són presses. El mercat de fitxatges no es tanca fins el darrer segon del mes d’agost, però ja hi ha lligues en marxa -el PSG va debutar amb victòria al camp del Troyes per 1-2- i d’altres comencen aquest cap de setmana. Els francesos voldrien fer ja la presentació de Messi amb un gran acte als peus de la torre Eiffel. Però un contracte així no és fàcil de gestionar: el sou és un dels temes que anit encara separava les dues parts; i hi ha dos esculls més, d’una banda els drets d’imatge (al Barça, eren íntegres pel jugador) i de l’altra el fet que el davanter vesteix Adidas i el PSG porta Nike.

A aquestes alçades, però, ningú dubta que el fitxatge de Messi pel PSG serà un fet en les properes hores o, com a molt, en els propers dies. Quin altre club que aspiri a guanyar la Lliga de Campions el podria fitxar, sinó? I per aquest motiu, la il·lusió entre l’afició de l’equip parisenc és màxim. «És un Déu, una llegenda!», exclamaven ahir alguns dels seguidors que es van reunir a Le Bourget per si de cas arribava el passatger més esperat.

Aquest aeroport, a 17 km al nord de París, és el lloc previst per l’aterratge del jugador. Diumenge, centenars de seguidors ja s’hi van concentrar, i ahir es va repetir la mateixa escena. Entre els fans, el jove de 16 anys Mehmbt, que hi va fer cap a les 2 de la matinada i va dormir al cotxe per fer-se una foto amb Messi. «És una llegenda. Que vingui a París ha estat una sorpresa, però també un somni», va explicar.

«Tots estem impacients», va afegir Hugo, un altre aficionat: «amb Messi, Neymar, Mbappé, Di María, Marquinhos, Verratti i tot l’equip estem obligats a somniar». El PSG ha invertit molts diners en fitxatges en els darrers anys (el darrer, el de Sergio Ramos), però la Lliga de Campions continua essent el seu repte pendent. Fa dos anys van perdre la final amb el Bayern de Munic i el curs passat van caure a les semifinals davant el City de Guardiola.

Pepe Costa no renova

El responsable de l’oficina d’atenció al jugador i l’escuder de Messi al Barça no renovarà després del comiat del jugador. El contracte de Costa es va acabar el 30 de juny i no es va perllongar a l’espera del que passés amb l’argentí. Segons va informar ahir el diari As, Costa acompanyarà Messi en la seva nova destinació. El seu substitut serà Joel González (Figueres, 1989), que va ser campió olímpic de taekwondo a Londres el 2012 i bronze a Rio 2016.

La consultora Brand Finance va explicar ahir que la marxa de Messi podria costar-li al club blaugrana una devaluació de 137 milions d’euros en concepte de valor de marca, un 11% del total en el que està valorada. El valor de marca del Barça està per sota només del Madrid. La davallada té a veure amb la minva de patrocinis, la pèrdua dels 240 milions de seguidors que té Messi a Instagram (el Barça, 99,5) i les entrades, samarretes i altre marxandatge que es deixarà de vendre.