No són temps per a curses amb molts atletes a la línia de sortida, però el virus no ha estat obstacle per als amants de córrer, que, durant la pandèmia, i un cop es va posar punt final al confinament, van enginyar la manera de sortir a practicar la seva afició sense prendre riscos. D’aquesta manera, es van popularitzar les anomenades curses virtuals, consistents a proposar circuits que cada participant pot fer quan vulgui i, per tant, així evitar aglomeracions. Filla d’aquesta manera de fer és la Crono Queralt, un projecte que han impulsat l’Ajuntament de Berga i les quatre entitats atlètiques de la ciutat, Club Atlètic Berga, Joves Atletes de Berga, Club Esquí Berguedà i Mountain Runners del Berguedà, per gaudir i competir alhora.

La Crono Queralt és un conjunt d’itineraris entre Berga i el santuari que estan marcats amb una nova senyalització i que estan registrats a l’aplicació gratuïta Strava. Tothom qui ho vulgui pot fer algun dels sis traçats dissenyats, ja sigui per asfalt o per camins forestals, i la seva marca queda introduïda en una classificació general. Al final de cada mes, un dels quatre clubs esmentats lliura uns premis als més ràpids.

De pujada i de baixada

Els dos extrems dels recorreguts són la plaça de la Pietat de la capital berguedana i l’aparcament del santuari de Queralt. Els promotors de la iniciativa han dissenyat mitja dotzena d’itineraris: dos són per asfalt, tenen una llargada de 5 km i un és de pujada i l’altre de baixada; la crono ruta de 10 km combina els dos anteriors i és un traçat circular des de la Pietat i fent la volta a l’aparcament del recinte religiós; les altres tres rutes són iguals que les anteriors, però, en comptes de fer anar els atletes per l’asfalt, ho fan pel camí muntanyós de l’obaga de Queralt i, per tant, n’hi ha un de pujada, un de baixada i un altre circular.

El fenomen de les curses a peu no és nou, però des de fa un temps a molts del que trepitjaven l’asfalt en les incomptables proves de fons que es fan arreu del país també els agrada trescar per la muntanya. El projecte Crono Queralt neix amb la voluntat de ser actiu durant tot l’any. Tothom pot fer els itineraris sempre que vulgui, però l’organització del projecte promou la competitivitat a través del lliurament de premis mensual per als més veloços.

El punt de partida de la iniciativa és l’afició a córrer que hi ha a la comarca, però els organitzadors destaquen que la Crono Queralt és oberta també a gent d’altres indrets. Amb l’afegit de promoure la visita a un escenari tan emblemàtic per als berguedans com és el santuari de Queralt.

El punt de trobada entre tots els practicants és Strava, una aplicació gratuïta que registra els temps que fa cada corredor i estableix una classificació. Els impulsors del projecte van marcar l’itinerari i van introduir les dades a l’aplicació, en la qual es pot consultar en tot moment qui són els capdavanters de la cursa, que cada mes estableix un rànquing i premia els millors. Un sistema per afavorir l’afany de competició en un moment en què la pandèmia encara no fa possible grans aglomeracions, però que té la virtut d’haver creat uns circuits en uns camins concorreguts pels berguedans.