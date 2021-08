Al Barça hi va estar quatre anys. Cinc si s’inclou la seva primera experiència al Barça B. Al Bayern de Munic, tres. I ara, el santpedorenc Pep Guardiola ja té dissenyat el pla de la seva carrera esportiva. «El pròxim pas serà dirigir una selecció, si és possible, és clar», ha declarat l’actual entrenador del City, disposat a concloure el seu contracte amb el Manchester City, que expira el 30 de juny del 2023.

D’aquesta manera, Guardiola estaria set anys en la Premier, i el club anglès es convertiria en la llar on més temps ha estat. «Si hi ha la possibilitat d’estar en una selecció m’agradaria», ha dit l’entrenador català en una xerrada amb Xpinvestimentos. «Després d’estar ja set anys en aquest equip, crec que em prendré un descans», ha anunciat.

Pep Guardiola agora na #ExpertXP2021:



"Para que se queixar? Temos uma tendência a nos queixar, a nos lamentar, a pensar que poderíamos estar melhor. Sim, mas também poderíamos estar muito pior. A queixa não te leva a nenhuma parte." #ExpertXP pic.twitter.com/XmCinOq3w3 — XP (@xpinvestimentos) 25 de agosto de 2021

El pla està definit. Esgotar els dos anys de contracte, prendre’s un descans per estudiar, aprendre, evolucionar i millorar. I, després, una selecció. «He de parar per veure com ho fem, què hem fet, aprendre d’altres entrenadors que tinc ganes de seguir», ha revelat Guardiola.

«I si en aquest procés surt una selecció, ja que m’agradaria entrenar un Europeu, un Mundial, una Copa Amèrica... Doncs, m’agradaria viure-ho», ha reconegut l’entrenador del Manchester City.