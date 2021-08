Leo Messi es va estrenar ahir amb el París Saint Germain vestint la samarreta amb el número 30 en un partit que tenia un altre focus d’interès, el possible fitxatge de Mbappé pel Real Madrid. L’argentí va jugar un partit oficial de clubs amb uns colors diferents dels del Barça per primer cop des que fa disset anys va debutar com a professional, i no va poder formar part del trident de luxe amb Neymar -a qui rellevar- i el davanter francès, que es va convertir en el protagonista esportiu de la nit en fer els dos gols de la victòria del conjunt de Pochettino. El mercat de fitxatges s’acaba demà a mitjanit i, si Florentino se surt amb la seva, podria ser que el trio no arribi a coincidir mai.

Quan Messi va sortir a escalfar poc després que comencés la segona part, les càmeres dels telèfons mòbils van apuntar de cop cap a la banda del Stade Auguste Delaune II. I en el 65, alhora que el seu company d’equip Ander Herrera, l’argentí va entrar al terreny de joc, substituint Neymar, que fa uns mesos va proclamar que tornarien a jugar plegats.

Abans d’aquest moment històric, el gran animador de la festa va ser Killian Mbappé, pretès per un Madrid orfe de galàctics des del comiat de Cristiano Ronaldo i tenint en compte que Hazard està més temps lesionat que sa. Les especulacions van que volen i qualsevol desenllaç és possible abans no s’abaixi la finestreta.

Enfront de l’equip entrenat per Oscar García Junyent, Mbappé va rematar de cap una centrada de Di Maria des de la dreta al quart d’hora de joc. I a la segona meitat, va sentenciar el partit després d’enviar al fons de la porteria un servei d’Achraf des de l’esquerra.

Mentrestant, Messi va disposar de gairebé mitja hora, però hauria passat desapercebut si no fos perquè totes les mirades estaven pendents d’ell. L’argentí va jugar en punt amb Mbappé: el primer ho continuarà fent; el segon, qui sap.