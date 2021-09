El ministeri de Sanitat espanyol i les comunitats autònomes, amb posicions contràries com la de Catalunya, van acordar ahir augmentar la capacitat permesa en els recintes esportius fins al 60% en el cas d’aquells que són a l’aire lliure i al 40% en els tancats. Aquesta resolució suposa un creixement del 20% en els primers (que fins ara era del 40%) i del 10% en els segons (que era del 30%). De tota manera, tot pot quedar en res en zones com la catalana, on només és permet fins al 30%.

El control de la pandèmia en les últimes setmanes i l’alt índex de vacunació, del voltant del 70%, van permetre una decisió que romandrà efectiva durant tot el setembre. L’acord contempla una menció a l’ús obligatori de mascareta. Al Nou Congost, per tant, si la Generalitat no s’hi oposa hi podrien entrar 2.000 persones.