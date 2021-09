El jove pilot sallentí Pau Alsina ha signat la renovació amb l’equip Artbox Team per a la temporada del 2022, segons ha anunciat la mateixa escuderia. Alsina, que enguany s’estrena a l’European Talent Cup del FIM CEV Repsol, s’ha adaptat molt bé a la moto i a la categoria, a la qual ja ha puntuat i en què és setè a dues curses per al final.

Alsina va declarar que «estic molt content de seguir formant part de l’equip Artbox per a la temporada vinent. M’hi sento bé i la moto funciona. Estic motivat per poder seguir amb ells un altre any i espero que la temporada que ve puguem fer una altra passa i ser a dalt de tot».

Segons el mànager de l’equip, Guillem Alonso, «el pau és un pilot amb grans virtuts. Ha fet una gran evolució durant tota la temporada i s’ha quedat a prop dels pilots més ràpids. Estem contents de poder-lo renovar una temporada més i assolir grans resultats durant el 2022.