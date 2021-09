Immillorables sensacions, notable joc i un punt sumat al terreny de joc d’un dels favorits per classificar-se per a les fases d’ascens. Amb aquests tres apunts podríem resumir el partit que va protagonitzar el Centre d’Esports Manresa al Narcís Sala, contra la UE Sant Andreu (1 a 1).

Els blanc-i-vermells van deixar palesa la seva ambició des dels primers segons del partit. No endebades, encara no se n’havien consumit trenta quan Noah va rebre una pilota a prop del vèrtex superior dret de l’àrea andreuenca i va etzibar una volea que es va estavellar al pal esquerre de la porteria de Ramos. No va ser un miratge. Els jugadors de Ferran Costa van fer-se amb la possessió de la pilota i amb la iniciativa ofensiva sense cap tipus d’inhibició i van obligar els amfitrions a basar les seves accions ofensives en el contracop. Al minut 23 l’àrbitre va anul·lar un golàs d’Àlex Iglesias per fora de joc. Les ocasions de gol no sovintejaven però Germán Fassani va aprofitar una acció aïllada per controlar la pilota amb el pit a l’àrea de penal blanc-i-vermella i donar un immerescut avantatge al seu equip al descans (1 a 0).

L’adversitat va incentivar l’anhel ofensiu dels manresans i, als cinc minuts de la represa, un córner executat per Pau Darbra va propiciar una rematada de cap de Noah que va obligar Ramos a lluir-se. Els blanc-i-vermells aclaparaven els locals amb una exhibició de joc i Javi López va aprofitar una intencionada centrada des de l’esquerra per signar el gol de l’empat (min 59). Ni tan sols la lesió d’Àlex Iglesias va incidir negativament en l’actitud dels visitants i Aleix Díaz (min 79) va estar a punt de marcar el gol de la victòria amb un xut creuat des de l’exterior de l’àrea. La UE Sant Andreu va haver de recórrer, en els últims minuts, a tota mena d’argúcies per trencar el ritme de joc de l’oponent amb l’objectiu de mantenir l’empat i l’àrbitre va anul·lar un gol assolit de cap per Marc Martínez per un hipotètic fora de joc posicional de Javi López (min 85).