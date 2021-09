El compromís adquirit pel tècnic Ferran Costa quan va afirmar a Regió7 que els jugadors del Centre d’Esports Manresa transmetrien a l’afició el seu anhel de victòria es va complir amb escreix. Els blanc-i-vermells van abassegar amb el seu joc combinatiu d’alta escola el seu oponent durant una excel·lent primera part que els va permetre sentenciar la primera victòria de la temporada. En conseqüència, el CE Manresa es va imposar merescudament a la UE Sants (3 a 1) i se situa en segona posició a la classificació de Tercera Divisió, només superat pel filial del Girona FC, l’únic conjunt que ha estat capaç de sumar els sis punts en les dues primeres jornades de lliga.

Allau ofensiva amb recompensa

Els amfitrions van exhibir una superioritat incontestable sobre el conjunt santsenc durant el primer període. Al minut 5, ja era evident que el monopoli de la possessió i la iniciativa ofensiva correspondrien als bagencs i, set minuts després, Javi López, en dues ocasions, i Papi Amantini ja havien protagonitzat tres intents de rematada de cap que no van reeixir. Els jugadors de Tito Lossio van crear, a continuació, l’única jugada de perill visitant fins a les acaballes del primer acte. Júnior va penetrar com a extrem per la dreta i la seva centrada enverinada a l’àrea de gol no va trobar rematador. Va ser un breu parèntesi en la veritable allau de joc ofensiu que s’estava gestant. Noah va caure a l’àrea de penal davant l’escomesa del central Shota Takemoto (min 17), però l’acció del defensa no mereixia ser castigada amb penal, tal i com va succeir. La defensa barcelonina no donava l’abast i una volea de Pau Darbra des de l’exterior de l’àrea de penal va propiciar l’error en el blocatge del porter Oriol Antonell que Noah, amb fam de gol, va aprofitar per donar avantatge al seu equip. Els manresans van mantenir el seu intensíssim ritme de joc i una centrada des de la dreta de Juli Serrano va facilitar una rematada de cap de Javi López que va sortir fregant el pal dret de la porteria santsenca (min 23). Dos minuts després, Oriol Antonell va exhibir reflexes per desviar a córner una segona rematada de cap de Javi López. La consolidació de la victòria només va tardar quatre minuts a arribar. Servei de córner executat per Pau Darbra. Juli Serrano sorprèn la defensa visitant i remata de cap des de la frontal de l’àrea de gol. La pilota toca un parell de jugadors i Noah, altra vegada hàbil i oportú, signa el 2 a 0.

De la certificació a la reacció

El triomf manresà es va certificar sis minuts abans d’arribar al descans. El lateral Uri Pérez va detectar la desmarcada de ruptura de Pau Darbra i amb una precisa assistència el va habilitar per encarar Oriol Antonell i superar-lo amb un precís xut ras.

La UE Sants va iniciar la segona part amb la presència al terreny de joc de tres jugadors nous, entre els quals el davanter d’origen paraguaià Favio Osorio. Els santsencs van evidenciar que no estaven disposats a encaixar una golejada d’escàndol a Manresa i van incrementar el seu nivell d’intensitat. Tot i això, la primera ocasió va correspondre als amfitrions. Àlex Iglesias va executar una magnífica centrada com a extrem esquerre que Javi López no va arribar a rematar a gol per centímetres (min 48). Michu va protagonitzar la resposta visitant en encarar Òscar Pulido per l’esquerra de l’atac dels barcelonins, però el porter va refusar amb el cos la seva rematada (min 52). Tres minuts després, un servei de falta lateral executat per Carlos Portero va propiciar l’únic gol dels santsencs. Favio Osorio va intentar rematar de cap i va habilitar Guillermo Torres per rematar de xilena i superar per alt el porter manresà.

La iniciativa va correspondre als jugadors de Tito Lossio durant els següents deu minuts. Júnior va constatar que la seva enverinada centrada no trobava qui la rematés (min 62) i el xut des de la frontal de l’àrea de penal de Raúl Martínez va fregar el travesser de la porteria manresana. Els blanc-i-vermells van equilibrar el joc a partir d’aleshores. Un defensa va impedir a Aleix Díaz rematar l’assistència de Pau Darbra (min 69) i Michu va disposar de l’última oportunitat de la UE Sants per reduir la diferència a la mínima expressió arran d’un servei de falta lateral de Carlos Portero que el jugador de banda va rematar de cap amb intenció. Òscar Pulido va desviar la pilota a córner (min 74). En els últims quinze minuts, els manresans van crear dues aproximacions per tres del seu oponent. Tot i això, la victòria blanc-i-vermella mai va perillar de veres.