La instal·lació de la catifa verda sintètica al Municipal de la Balconada s’hauria d’enllestir els últims dies d’octubre, segons va detallar ahir a Regió7 el regidor d’Esports, Toni Massegú. «Les primeres màquines van accedir a la instal·lació esportiva el dilluns 30 d’agost», va explicitar el regidor. «En aquests moments, s’està dotant el terreny de joc d’un nou sistema de recollida i desguàs de les aigües de rec i pluvials; tot seguit, s’executarà l’obra civil i s’instal·larà la gespa artificial. Per últim, preveiem urbanitzar l’entorn del camp», va exposar. El termini d’execució previst és d’un mes i mig, sense descartar que les obres necessitin de dos mesos per completar-se. No endebades, tal com va assenyalar el president de la UE la Balconada, Albert García, «les pluges que han caigut els últims dies han provocat dificultats als operaris». Enguany, el club manresà acollirà entre vuit i deu equips. Mentre duren les obres, els jugadors del conjunt de Quarta Catalana (25), del juvenil (20 i escaig), de l’infantil (17) i de l’aleví (16) s’entrenen al camp de sorra annex a l’estadi del Congost. Els sis jugadors cadets van a córrer i els benjamins (11), prebenjamins (6) i els alumnes de l’escoleta (9) encara no han iniciat les sessions. Els dos equips vinculats a la Fundació Ampans s’entrenen a Barcelona.