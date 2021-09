Dos gols encaixats en el temps de recuperació del segon període van impedir al juvenil del CE Manresa sumar la tercera victòria en tres jornades. Els blanc-i-vermells van cedir un empat a dos contra el Jàbac.

Els egarencs van dominar el tempo del partit durant tot el primer acte i Miquel Fàbrega (minuts 16 i 31) i Carlos García (min 21) no van aconseguir avançar els visitants a l’electrònic. Els amfitrions van iniciar la segona part sense inhibicions ofensives i un xut d’Iker Ariza que va desviar un defensa els va donar avantatge. Joel Castillo (min 66) i Albert Comellas (min 73) no van materialitzar les seves ocasions i una assistència de Jofre Vargas va habilitar Dani Barrera per encarar en solitari el porter egarenc i marcar el 2 a 0. Quan Alejandro García va facilitar amb el seu servei el gol de Miquel Fàbrega (minut 92 i 05 segons), res feia pensar que 96 segons després, un ràpid contracop conduït per Fàbrega propiciaria el gol de l’empat Umar Batayev.