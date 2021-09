El pilot pierenc Toni Bou es va proclamar campió del Trial de les Nacions amb l’equip espanyol, juntament amb els seus companys Adam Raga i Jaime Busto. L’anoienc va aconseguir un nou campionat, tan sols un dia després d’haver certificat el seu 29è títol mundial de trial, dels quals 15 han sigut a l’aire lliure. El conjunt espanyol ha sigut el gran favorit durant tota la temporada, deixant pràcticament sense opcions als seus competidors, i posant la cirereta final a una gran competició en la jornada celebrada a la localitat portuguesa de Gouveia. Amb només un punt de penalització, Bou, Raga i Busto han dominat les quinze zones del trial. Els combinats de França i Itàlia han completat el podi del Trial de les Nacions.

El flamant campió mostrava la seva alegria i felicitat després d’aconseguir un nou títol. «Ha sigut un dia molt especial, ja que l’any passat no vam poder disputar el Trial per la pandèmia. Tenim un equipàs i hem gaudit molt. Les primeres zones han sigut molt fàcils i hem pogut gaudir de la carrera. Després de la tensió per aconseguir el Mundial, sempre va bé fer una carrera així, sense pressió. Hem fallat molt poc, ja que únicament hem acumulat un punt. Estic molt content d’aconseguir un altre títol mundial.»

D’altra banda, l’equip espanyol femení també s’ha proclamat campió del Trial de les Nacions. La corberenca Laia Sanz, Berta Abellán i Sandra Gómez van aconseguir el títol amb només cinc penalitzacions, respecte a les dotze de Gran Bretanya i les vint-i-dues de Noruega, les seves màximes competidores.